Самарканд, Узбекистан, , 11:45 — REGNUM Больничный комплекс на 100 койко-мест и карантинный городок на 1000 мест планируют построить в воинской части в Самарканде, сообщает 28 мая агентство «УзА».

В больничном комплексе планируется лечить разные заболевания, в том числе инфекционные. Рядом с больницей начато строительство контейнерного комплекса, а также помещения для медицинского персонала.

В будущем оба медицинских учреждения планируется передать в ведение министерства обороны Узбекистана.

Отметим, по состоянию на 28 мая в Узбекистане выявили 3396 случаев заражения коронавирусом, 2668 человек выздоровели, 14 скончались.

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