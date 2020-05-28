Богор, Индонезия, , 11:42 — REGNUM В связи с рождением орангутанга в парке Taman Safari Indonesia в городе Богор, которое совпало с мусульманским праздником Ид-аль-Фитр, министр охраны окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии Сити Нурбая назвала примата «Фитри», сообщает Antara.

Известно, что орангутанг, весящий три килограмма, родился 25 мая 2020 года. Всего в парке насчитывается 16 орангутангов.

Как сообщало ИА REGNUM, хорошие новости были переданы директором парка Taman Safari Indonesia в Богоре Янсеном Манангсангом о рождении в зоопарке слоненка, которого назвали «Ковид».

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии рожденного слоненка назвали в честь пандемии