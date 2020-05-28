Москва, , 11:42 — REGNUM Московский городской суд рассмотрит иск муниципальных депутатов разных районов Москвы к столичному мэру Сергею Собянину и Мосгордуме, сообщает 28 мая ТАСС.

Депутаты оспаривают поправки в столичный Кодекс об административных правонарушениях, которые позволяют накладывать штрафы на нарушителей самоизоляции в заочной форме при помощи средств видеофиксации.

Рассмотрение по существу состоится в 12:00 11 июня. Иск подан главами муниципальных округов Гагаринский и Якиманка Еленой Русаковой и Андреем Моревым, а также муниципальными депутатами Николаем Бобринским и Юрием Рейнхиммелем.

Как сообщало ИА REGNUM, МАДИ отменила с 14 мая 3471 штраф московским водителям за ошибку в оформлении цифровых пропусков.