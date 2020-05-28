Махачкала, , 11:49 — REGNUM Медработники двух больниц в Дагестане после вмешательства следственных органов получили стимулирующие надбавки за работу с пациентами с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 мая в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Напомним, ранее в минздраве Дагестана заверили, что выплаты за участие в борьбе с коронавирусом за апрель все медработники региона получат не позднее вечера 18 мая. Однако после этого в социальных сетях и телеграм-каналах стали появляться сообщения медиков об отсутствии положенных доплат, подобные заявления поступали и в правоохранительные органы.

На неполучение выплат пожаловались в том числе работники Табасаранской центральной районной и Дербентской центральной городской больниц. По этим фактам следователями были организованы проверки.

«Принятыми в ходе проверок мерами обеспечены выплаты в полном объеме причитающихся медицинским работникам соответствующих доплат, в связи с чем <…> по результатам проведенных проверок в возбуждении уголовного дела отказано», — отметили в СК.

Напомним, ранее министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что медицинские работники, получившие вред здоровью при работе с пациентами с COVID-19, получат дополнительные выплаты в размере от 688 тыс. до двух и более миллионов рублей. В случае смерти медика его семье, по словам чиновника, полагается 2,7 млн рублей.