Москва, , 11:47 — REGNUM Наибольшее количество смертей от коронавирусной инфекции в Москве произойдёт, вероятно, в первых числах июня. Об этом директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев рассказал в интервью «Известиям», опубликованном 28 мая.

По его словам, смертность отстает от заболеваемости где-то на 14−17 дней. Гибель грозит некоторой части людей, заразившихся коронавирусом в период майского подъёма заболеваемости. За пиком последует спад.

«Если в Москве пик заболеваемости был примерно 11 мая, то в районе 2 июня будет пик смертности», — сказал Лукашев.

В Москве вспышка инфекции спадает, однако возможно повторение столичного сценария в регионах РФ. Это означает, что расслабляться нельзя, пояснил эксперт.

Наиболее вероятен сценарий, что COVID-19 превратится в сезонное заболевание, однако последующие вспышки не повлекут столь тяжёлых эпидемий, добавил он.