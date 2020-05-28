Варшава, , 11:39 — REGNUM За минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Польше составило 127 человек. Об этом 28 мая сообщает польский минздрав.

Также сообщается, что теперь общее количество зараженных коронавирусной инфекцией возросло до 22 600 случаев.

Кроме этого, указывается, что за последние 24 часа в стране от COVID-19 умерли два человека, в результате чего их общее число стало 1 030. При этом количество выздоровевших в Польше составляет на данный момент 10 560 пациентов и ещё 2 248 в данный момент — госпитализированы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Сингапура перевалило за 33 тысячи человек.