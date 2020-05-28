Гремячинск, Пермский край, , 11:36 — REGNUM В Гремячинске Пермского края малообеспеченную семью, в которой воспитывается ребенок-инвалид, пытались выселить из квартиры. Прокурор инициировал иск в суд. В результате выселении предотвращено, сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, семья за счет маткапитала приобрела жилое помещение. По доверенности семейство воспользовалось услугами юриста по подготовке необходимой документации для заключения договора купли-продажи квартиры. Однако юрист совершил ряд сделок по отчуждению имущества, вследствие чего последний собственник потребовал выселения и обратился в суд. Встречный иск подала прокуратура.

Судебная инстанция признала договор купли-продажи недействительным. В выселении семьи с ребенком-инвалидом отказано.

По материалам прокурорской проверки по факту махинацией с недвижимостью возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).