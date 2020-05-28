Уфа, , 11:40 — REGNUM Еще 79 носителей коронавируса выявили в Башкирии за сутки. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего на территории региона выявили 3021 фактов заражения этим вирусом. При этом 1007 человек полностью справились с вирусом (плюс 59 человек за минувшие сутки).

На учете у врачей стоят 1996 человек (плюс 20 — за минувшие стуки). При этом 885 проходят лечение в больницах, а 1111 — на дому.

Отмечается, что за минувшие сутки в регионе не было зарегистрировано ни одной смерти пациентов с COVID-19. Таким образом, в регионе умерли 18 пациентов с этой болезни.

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