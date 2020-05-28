Якутск, , 11:44 — REGNUM В Якутии вывоз вахтовиков с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения завершат до 1 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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По заявлению главы республики Айсена Николаева, больных на месторождении практически нет. Уже вывезено более 7 тыс. вахтовиков, и до 1 июня вывезут всех, кого необходимо.

Для работы на месторождении нанимают жителей Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая Айсен Николаев по согласованию с Роспотребнадзором частично снял карантин на Чаяндинском месторождении.