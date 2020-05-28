Тверь, , 11:25 — REGNUM Трое пациентов с положительными тестами на коронавирус скончались в Тверской области, об этом сообщается в сводке регионального оперштаба от 28 мая.

«22 человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания», — говорится в сообщении.

Всего в Тверской области на данный момент выявлено 1476 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 52 случая выявлено за последние сутки. 983 человека выздоровели и выписаны.