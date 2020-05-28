Нур-Султан, , 11:23 — REGNUM Шесть лет лишения свободы получил директор ТОО «Зак Сервис» за хищение 1 млрд тенге ($2,4 млн) при строительстве объектов образования в Усть-Каменогорске. Об этом 28 мая заявил следователь агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

По его словам, подсудимый завладел средствами обманным путем при строительстве объектов для министерства образования и науки Казахстана в 2011—2012 годах. Предприниматель заключил процессуальную сделку о признании вины.

Бигайдаров отметил, что подсудимый находился в розыске с 2015 года и в январе 2020 года возвращен в Казахстан. Предприниматель занимался строительством межрегионального центра по подготовке и переподготовке кадров для машиностроительной отрасли.

Фигурантами этого уголовного дела также являются бывший заместитель министра образования и науки Казахстана Саят Шаяхметов и директор ТОО «Дирекция строящихся объектов образования и науки». Они получили различные сроки в 2017 году.