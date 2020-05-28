Токио, , 11:22 — REGNUM В сети появился новый трейлер игры Catherine: Full Body, приуроченный к её скорому выходу на Nintendo Switch. Ролик опубликовали 27 мая на YouTube-канале компании Atlus.

Релиз улучшенной версии Catherine: Full Body на Nintendo Switch ожидается 7 июля 2020 года. В него войдут основная игра и несколько комплектов дополнительного контента.

Напомним, Catherine: Full Body — это приключенческая игра-головоломка от японской компании Atlus. Её оригинальный релиз состоялся в 2011 году.

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