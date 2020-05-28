Вильнюс, , 11:22 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 28 мая, заявил, что разочарован поведением парламентской оппозиции во время двухмесячного режима карантина в стране. В эфире радиостанции Žinių radijas сегодня, 28 мая, он заявил, что надеялся на поддержку в такой критический момент. «Действительно, объявляя карантин, когда мы столкнулись с такой ситуацией впервые в новейшей истории, когда действительно приходилось принимать решения, эти решения были очень тяжелыми», — говорил Сквернялис.

«Я надеялся дождаться от лидеров той самой оппозиции, что они придут и скажут: Саулюс, премьер, забудем об этом нашем всём политиканстве, выборы ещё не скоро, и чем мы точно можем помочь, так это объединиться сейчас, покажем это хотя бы на пару месяцев. К сожалению, этого не случилось. Одни требовали введения чрезвычайной ситуации, метались, другие вообще молчали, а потом начали торпедировать решения», — продолжал он.

Говоря о требованиях консерваторов, либералов и социал-демократов отменить карантин прямо сейчас, Сквернялис назвал их «храбрыми кроликами».

«Приходится сожалеть. Теперь эти храбрые кролики выползли из нор, несколько месяцев их даже видно не было от страха, из-за растерянности. А сейчас такие заявления. Да, мы это можем сделать прямо сегодня», — сказал Сквернялис об отмене карантина и всех ограничений, но предупредил, что ситуация с коронавирусом вернётся на стадию середины марта.

Говоря о возможной второй волне, премьер признал, что, после получения опыта борьбы с первой вспышкой, некоторые решения в будущем будут выглядеть иначе. В первую очередь это касается контроля за очагами и при их появлении локализации и блокировки этого района или учреждения. То есть более точечная борьба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве карантин продлён до 16 июня при значительных послаблениях ограничений.