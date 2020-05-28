Красноярск, , 11:21 — REGNUM За минувшие сутки в Красноярском крае подтверждено 147 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 28 мая в региональном оперштабе.

Всего в Красноярском крае по состоянию на 28 мая коронавирус выявлен у 3847 человек. 834 человека вылечились, в том числе 43 — за последние сутки.

По данным компании «Полюс», в Северо-Енисейском районе края вылечились 84 работника. Данные будут внесены в реестр, подчеркнули в оперштабе.

Случаи заражения зарегистрированы в 49 муниципальных образованиях Красноярского края. В регионе за всё время проведено 179 139 тестов на коронавирус, в том числе 6009 за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за весь период скончались 29 пациентов с коронавирусом.

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