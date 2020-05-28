Нижний Новгород, , 11:19 — REGNUM В Нижегородской области на 28 мая выявлено 228 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений выросло до 8963 случаев, сообщает пресс-служба областного правительства.

Всего в регионе госпитализированы около 2 тыс. человек, остальные жители области с подтверждённым заражением наблюдаются амбулаторно. Также под наблюдением врачей находятся более 4 тыс. человек, 65 — в обсерваторе.

Полностью выздоровели 3260 граждан, за последние сутки выписаны 73 человека. 84 нижегородца скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки скончались шесть человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 28 мая выявили 1072 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 35 889 случаев.

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