Астрахань, , 11:17 — REGNUM В Астраханской области 28 мая подтверждено 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные областного правительства.

Всего в регионе зарегистрировано 1654 подтверждённых случая. В инфекционных госпиталях для больных с COVID-19 находятся 546 человек, 809 человек выздоровели и были выписаны, 15 человек умерли.

У 58 тыс. 688 человек взяли 62 тыс. 640 анализов на коронавирусную инфекцию. Под амбулаторным наблюдением находится 2 тыс. 791 человек. Коэффициент распространения инфекции составил 0,51.

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