Екатеринбург, , 11:23 — REGNUM На Среднем Урале подтвердили ещё два смертельных случая от новой коронавирусной инфекции по состоянию на 28 мая 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Теперь в регионе подтверждено 23 случая смерти от COVID-19. Все пациенты умерли от инфекции, сообщили в структуре.

В России выявлено 4 142 летальных случая от COVID-19 за всё время с начала пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе по состоянию на 28 мая 2020 года подтверждено 4 693 случая выявления коронавирусом.