Нью-Йорк, США, , 11:16 — REGNUM Новые подробности игры Marvel's Avengers станут известны 24 июня 2020 года. Об этом сообщалось в ролике на YouTube-канале Marvel Entertainment 27 мая.

Разработчики из Square Enix 24 июня проведут прямую трансляцию под названием «Военный стол», на который покажут новый трейлер игры и запись геймплея. Вероятно, стрим будет доступен на официальном YouTube-канале Marvel Entertainment.

Напомним, релиз Marvel's Avengers ожидается 4 сентября 2020 года. В этом приключенческом боевике геймеры смогут взять на себя управление членами популярной команды супергероев «Мстители».

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