Вильнюс, , 11:15 — REGNUM Министр науки и образования Литвы Альгирдас Монкявичюс заявил, что в его ведомстве напряжённо работают для налаживания процесса дистанционного обучения и улучшения его качества для следующего учебного года, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 мая. Об этом он рассказал депутатам парламента из комитета по науки и образованию.

По его словам, 18 июня пройдёт совещание и будут представлены результаты этой работы, что позволит лучше подготовиться к следующему учебному году. «У нас будет определённая практика, на которую мы сможем опираться 1 сентября», — сказал министр.

Среди вопросов улучшения качества дистанционного образования и закупка компьютерной техники для учителей.