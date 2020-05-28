Ульяновск, , 11:15 — REGNUM В Ульяновской области за последние сутки выявлено 75 носителей коронавируса. Такие данные приводит оперативный штаб России.

Данные оперативного штаба России Стопкоронавирус.рф

По данным на 28 мая (10:35 мск), в Ульяновской области официально выявлено 2196 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 75.

С начала пандемии в Ульяновской области выздоровели 614 пациентов с COVID-19, из них за последние сутки — 28.

Как сообщало ИА REGNUM, в Поволжье на 28 мая выявили 1072 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число подтвержденных случаев SARS-CoV-2 достигло 35 889.

В России за последние сутки выявлен 8371 носитель коронавируса в 85 регионах, общее число заражений достигло 379 051. За весь период в стране от осложнений в результате COVID-19 скончались 4142 человека.