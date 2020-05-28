Киев, , 11:14 — REGNUM За прошедшие сутки во Львовской области Украины зарегистрировали 70 новых случаев инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем в регионе с начала эпидемии.

Об этом на брифинге 28 мая заявил мэр Львова Андрей Садовый, передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом, отметил мэр, 53 заболевших человека — непосредственно из столицы Галичины.

Садовый заявил, что такие данные — «плохой звоночек для всех нас». Также градоначальник анонсировал сессию горсовета, в ходе которой будут голосовать важные решения для противодействия последствиям эпидемии.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, за все время эпидемии COVID-19 подтвержден во Львовской области у 1513 человек. Это значительно меньше, чем в соседней Черновицкой области и чем в столице Украины Киеве. В настоящий момент Украина перешла к модели т.н. «адаптивного карантина», когда региональные власти сами определяют, какие ограничения можно снять, а какие оставить в силе.