Ростов-на-Дону, , 11:12 — REGNUM В Ростовской области число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло почти 4,3 тыс. человек. В настоящее время коэффициент распространения инфекции удаётся удержать на уровне 0,9, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 28 мая.

«По данным Роспотребнадзора, число подтверждённых инфицированных коронавирусом достигло 4 тыс. 287 человек. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тыс. населения — 102. Коэффициент распространения инфекции — 0,9», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за сутки выявили 154 случая заражения коронавирусной инфекцией, скончался 35-й пациент с SARS-CoV-2.

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