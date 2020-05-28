Кемерово, , 11:12 — REGNUM Аллергия не является фактором повышенного риска заражения коронавирусом или тяжёлого течения COVID-19. Исключение — тяжёлая неконтролируемая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь лёгких. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог детской клинической больницы №1 Кемерова Жанна Привалова.

Медик пояснила, что в отличие от COVID-19 при аллергии нет повышения температуры, выраженной слабости, утомляемости, болей в мышцах, кашля и одышки (кроме пациентов с бронхиальной астмой).

По словам Приваловой, наиболее актуальной сейчас становится аллергия на цветение растений.