Хельсинки, , 11:11 — REGNUM Независимая студия 10tons анонсировала свою новую игру — приключенческий боевик Skeletal Avenger. Первый трейлер проекта был опубликован 27 мая на YouTube-канале разработчиков.

По сюжету Skeletal Avenger, игроки будут управлять скелетом, восставшим из могилы, чтобы отомстить своим убийцам. Разработчики обещают добавить в свой проект богатый арсенал оружия и особых атак.

Релиз Skeletal Avenger ожидается в конце 2020 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Nintendo Switch.

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