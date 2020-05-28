Самара, , 11:12 — REGNUM 31-летняя женщина с COVID-19 скончалась в Самарской области. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, женщина страдала заболеваниями эндокринной системы. Таким образом, всего в регионе скончались 18 пациентов с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие сутки по области выявили 97 носителей коронавируса. При этом 53 носителя этой инфекции выявили при тестировании больных с внебольничной пневмонией, ОРВИ, а 44 — при эпидемиологическом расследовании.

Таким образом, всего в этом субъекте РФ выявили 2437 фактов заражения этой инфекцией. При этом 829 человек полностью с ней справилось. На учете у врачей находятся 329 граждан.

Всего было проведено 147 025 тестов на коронавирус.

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