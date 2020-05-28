Рига, , 11:10 — REGNUM В Латвии за сутки скончался еще один пациент с COVID-19. Об этом 28 мая пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, умерший пациент принадлежал возрастной группе с 70 — 75 лет. Таким образом, от COVID-19 всего в стране скончались 24 человека.

Кроме того, за прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на четыре. Отмечается, в течение 24 часов медики провели 1951 тестов, общее число тестов с начала пандемии достигло 105 504. В стационарах находятся 23 человека, состояние троих из них тяжёлое.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.