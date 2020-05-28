Великий Новгород, , 11:20 — REGNUM В Новгородской области количество заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось еще на 45 человек, общее число фактов заражения достигло 1094 случаев.

При этом количество выздоровевших за сутки увеличилось на 32 жителя и достигло 351 человека за все время. Об этом 28 мая сообщает областной оперативный штаб.

Отметим, наибольшее число заболевших с начала пандемии отмечается в Новгороде — 451 случай, и двух районах региона — Чудовском (138) и Маловишерском (125).

Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин объяснял, что рост числа зараженных в регионе связан с увеличением тестирования, а также нарушениями режима самоизоляции в период майских праздников и возвращением в регион жителей, работавших в Москве и Петербурге и подхвативших коронавирус. Он прогнозировал, что в эти дни область выходит на пик эпидемии.

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