Тула, , 11:02 — REGNUM 110 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Тульской области, сообщили 28 мая в региональном оперативном штабе.

Также за сутки из больниц региона выписаны 107 пациентов, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом. В то же время, в суточную статистику включено шесть летальных случаев.

Всего в Тульской области с 19 марта по 28 мая подтверждено 3 тыс. 532 положительных тестов на коронавирус, 1 тыс. 564 человек выздоровели. 30 пациентов с положительными тестами на коронавирус скончались.

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