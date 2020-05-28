Москва, , 11:08 — REGNUM Российские медики зарегистрировали 174 смерти пациентов с подтверждённым коронавирусом в течение суток 27 мая. Об этом сообщает 28 мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Такое суточное значение является рекордным. Столько же смертей произошло за сутки 25 мая. За период с 15 мая количество смертельных случаев опускалось до 91 за сутки. Всего за период эпидемии коронавирусной инфекции произошло 4142 смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество выявленных случаев коронавирусной инфекции выросло в России до 379 051, на 8371 за минувшие сутки.

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