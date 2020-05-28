Ташкент, , 11:01 — REGNUM Власти в Узбекистане смогут привлекать работников культуры к концертной деятельности только на основе возмездных договоров. Это следует из соответствующего указа главы республики, который опубликован 28 мая агентством «УзА».

Кроме того, все массовые и концертно-зрелищные мероприятия планируется проводить на основе ежегодных календарных планов. Если мероприятие не предусмотрено планом, то в документах необходимо указывать заказчика и источник финансирования.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о мерах по дальнейшему повышению роли и значения сферы культуры и искусства в жизни общества. Согласно документу, работникам министерства культуры планируется выплачивать дополнительные надбавки.

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