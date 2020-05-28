Санкт-Петербург, , 11:11 — REGNUM За последние сутки в Петербурге подтвердили еще девять смертельных случаев от COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Это примерно вдвое больше, чем стабильно объявляли ежедневно на протяжении последних недель.

Как уточняли в Смольном, рост показателя смертности связан с увеличением «интенсивности работы» комиссии, которая определяет основную причину смерти.

Общее число погибших в Петербурге за все время пандемии, по официальным данным, достигло 167 человек.

Когда наступили новые летальные исходы, не уточняется. В последние дни комитет по здравоохранению сообщал, что комиссия анализирует смерти второй половины апреля и начала мая.

Добавим, в России за последние сутки зафиксировали 174 летальных случая COVID-19. За весь период в стране произошло 4142 смертельных исхода.

За сутки в Петербурге выявили 383 новых носителя коронавируса, общее число фактов заражения в городе достигло 14 тыс. 846 случаев.

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