Махачкала, , 11:01 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев смерти пациентов с COVID-19 в Дагестане по состоянию на 10:35 28 мая выросло до 151. За минувшие сутки в республике скончался 21 человек с подтвержденным диагнозом, сообщил федеральный оперативный штаб.

К настоящему времени в Дагестане выявлено 4579 случаев заражения коронавирусом, 124 из них — за последние 24 часа. Выздоровели в республике 4402 человека с COVID-19, то есть более 96% от общего числа заразившихся. Таким образом, по данным оперштаба, на сегодняшний день активных больных в регионе лишь 26 человек.

Отметим, что впервые за последние три недели по общему количеству выявленных случаев заражения коронавирусом Дагестан спустился с пятого места среди субъектов РФ, пропустив вперед Свердловскую область. При этом по числу летальных исходов республика с большим отрывом находится на четвертом месте, приближаясь по этому показателю к Санкт-Петербургу.

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