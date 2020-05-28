Рига, , 10:51 — REGNUM В Риге состоялся массовый пикет против строительства нового здания Полиции Безопасности (VDD) на месте бывшего велотрека Марс. Об этом пишет 28 мая портал Nra.lv.

По данным журналистов, более 400 человек с плакатами были рассредоточены в районе места застройки. Чтобы соблюсти требования действующего режима ЧС, не допускающего массовые акции числом более 25 человек, организаторы послали 16 заявок на пикетирование от разных лиц.

Отмечается, что инициативная группа предлагает вместо нового здания для спецслужбы, на месте велотрека, разбить городской парк, а также возражает против планируемой в этой связи массовой вырубки деревьев.

Решение о строительстве нового здания VDD было принято в 2017 году, само строительство должно начаться в 2020 г.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.