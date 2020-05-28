Краснодар, , 10:51 — REGNUM 76 новых случаев заражения коронавиром подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщил 28 мая региональный оперативный штаб. Возраст новых заразившихся от семи до 94 лет.

Лидирует Краснодар, где подтверждены положительные тесты на коронавирус у 25 человек, восемь случаев выявлено в Кавказском районе, семь — в Сочи, по пять — в Гулькевичском районе и Горячем Ключе.

Всего в регионе на утро 28 мая подтверждено 3582 положительных результата на новую инфекцию. 2 тыс. 393 пациента выписаны с выздоровлением, за последние сутки здоровыми признаны 136 человек.

1090 человек остаются в стационарах, 33 пациента находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Всего сначала пандемии умерли 29 человек с положительными тестами на коронавирус.