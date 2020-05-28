Москва, , 10:46 — REGNUM За минувшие сутки в России выявлен 8371 носитель коронавируса. Об этом 28 мая сообщили в московском оперштабе.

Новые случаи заражения подтверждены во всех регионах РФ. За сутки умерли 174 человека, выздоровели около 8,8 тыс. человек.

Москва остаётся лидером по числу новых заражений, однако на столицу пришлось менее четверти случаев — 2054. Далее следуют Подмосковье — 774, Петербург — 383, Свердловская область — 268, Нижегородская область — 228, Ростовская область — 154, Красноярский край — 147, Архангельская область — 127, Дагестан — 124, Волгоградская область — 111, Воронежская и Тульская области — по 110, Брянская область — 109, ХМАО — 104. Около сотни заражений в Самарской, Саратовской, Новосибирской областях, Якутии.

Всего в РФ выявили 379 051 случай заражения вирусом, зафиксировали 4142 летальных исходов. Выздоровели более 150 тыс. человек.