Ростов-на-Дону, , 10:45 — REGNUM В Ростовской области за сутки подтверждено 154 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 28 мая.

Носители коронавируса выявлены в 28 муниципальных образованиях Ростовской области, в том числе в донской столице — 57, Шахтах — 17, Белокалитвинском районе — восемь. Возрастная категория большинства новых пациентов (37,7%) — от 18 до 45 лет, 36,4% случаев приходится на возрастную категорию от 46 до 65 лет.

ИА REGNUM отмечает, что в Ростовской области днём ранее, 27 мая, было зарегистрировано более 200 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Напомним, два очага коронавируса были выявлены в психоневрологических интернатах Сальска и Зверево. Заражение произошло и среди воспитанников Миллеровского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Во всех учреждениях установлен карантин.

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