Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM За прошедшие сутки в Петербурге выявили 383 новых носителя коронавирусной инфекции. Об этом сообщает 28 мая оперативный штаб.

Таким образом за все время пандемии в городе зафиксировали 14 тыс. 846 случаев заражения.

Выздоровели за этот же период 4783 человека, в том числе 325 человек — за последние сутки.

В России за сутки нашли 8 тыс. 371 нового носителя коронавируса в 85 регионах. Общее число зафиксированных случаев заражения достигло 379 тыс. 51.

Добавим, за последние 24 часа в Петербурге проверили на вирус более 14 тыс. человек.

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