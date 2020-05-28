Екатеринбург, , 10:49 — REGNUM В Свердловской области за сутки, по состоянию на 28 мая, подтвердили ещё 268 случаев выявления коронавируса за минувшие сутки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Вирус выявлен у жителей Екатеринбурга (197 новых случаев), а также Арамиля, Артемовского, Арти, Белоярского, Ачита, Березовского, Верхней Пышмы, Волчанска, Заречного, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Новоуральска, Первоуральска, Пышминского, Ревды, Режа, Верхнего Дуброво, Серова, Среднеуральска, Сысерти и Талицы.

Подтверждено два новых летальных случая (всего — 23). Теперь в области подтверждают 4 693 случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе продолжает действовать до 1 июня 2020 года режим самоизоляции.

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