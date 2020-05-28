Москва, , 10:45 — REGNUM Положительные тесты на коронавирус подтверждены у 8371 человека в 85 российских регионах в течение суток 27 мая. Об этом информирует 28 мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В 3560 новых случаях (42,5%) у людей не было клинических проявлений болезни. Общее количество подтвердившихся положительных тестов на коронавирус увеличилось, таким образом, до 379 051 случая.

Выздоровлений за сутки зафиксировано 8785, всего признаны выздоровевшими 150 993 человека. Скончались среди пациентов с выявленным коронавирусом 174 человека, всего смертей 4142.