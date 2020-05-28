Губкинский, Ямало-Ненецкий АО, , 10:40 — REGNUM В ямальском городе Губкинский на карантин по коронавирусу закрыт детский сад «Светлячок». Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

Один из сотрудников детского сада был в контакте с ранее заболевшим COVID-19. По этой причине все сотрудники и воспитанники, пребывающие в дежурной группе, а также родители сдали тесты на SARS-CoV-2. Пока результаты тестов не известны, в «Светлячке» идёт полная дезинфекция. .

Отмечается, что в Губкинском зарегистрировано 20 случаев заражения новым коронавирусом.