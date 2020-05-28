Чернушка, Пермский край, , 10:39 — REGNUM В Пермском края прокуратура пресекла незаконную госзакупку дорогостоящего автомобиля для краевого политехнического колледжа. Договор расторгнут, в отношении директора колледжа возбуждено административное производство, сообщает пресс-служба прокуратуры Прикамья.

По данным ведомства, образовательное учреждение в аукционной документации установило завышенные технические характеристики машины. Аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия необходимого количества участников. 12 мая 2020 года заключен договор на поставку автомобиля стоимостью 2,55 млн рублей, хотя согласно региональным закупочным нормативам она не могла превышать 1,5 млн рублей.

Прокурор внес представление в адрес руководителя колледжа. В итоге договор о покупке машины расторгнут. Четверо сотрудников колледжа привлечены к дисциплинарной ответственности. В отношении директора составлен административный протокол по части 4.1 статьи 7.30 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд).