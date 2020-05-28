Москва, , 10:37 — REGNUM Треть жителей России (32%) отказались от покупок товаров онлайн за границей в период пандемии коронавируса, 26% граждан стали заказывать реже, сообщает Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

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Главные причины отказа от зарубежных онлайн-покупок — экономия денег (33%), посылки могут быть переносчиками нового коронавируса (27%), задержка или отмена доставки (25%).

Женщины чаще мужчин отказываются от покупок в иностранных онлайн-магазинах — 37% против 27%. Также женщины чаще мужчин боятся заразиться коронавирусом через посылки — 31% против 22%.

Опрос проведен в апреле 2020 года. Опрошены 1612 граждан РФ старше 18 лет в 53 регионах России. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, главные преимущества интернет-магазинов — удобство сайта и эстетически привлекательный интерфейс, считают 49% жителей РФ.

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