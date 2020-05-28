Москва, , 10:35 — REGNUM В московских больницах 5 тыс. коек вернут к привычной работе. Об этом сообщили 28 мая в департаменте здравоохранения столицы.

Места в стационарах ранее были перепрофилированы для лечения пациентов с COVID-19.

Первые 3 тыс. коек вернут к плановому приёму пациентов уже на следующей неделе.

«К работе в стандартном режиме вернутся: Челюстной-лицевой госпиталь для ветеранов войн, ГКБ им. Мухина, ГКБ им. Плетнёва, ГКБ им. Демихова, ГКБ№31», — рассказала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Всего в столице для пациентов с коронавирусной инфекцией было перепрофилировано 23 тыс. коек в больницах, а также создано 15 тыс. мест на базе временных корпусов.