Москва, , 10:32 — REGNUM Бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова не устраивает ассортимент продуктового ларька в СИЗО «Лефортово».

Помещенному на время следствия под арест экс-политику не хватает овощей. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

«Арашуков рассказал членам ОНК, что ассортимент тюремного ларька крайне мал. Там нет овощей. Купить можно только яблоки и лимоны», — цитирует Мельникова РИА Новости.

Как рассказал Арашуков, из-за коронавируса посылки и передачи оказались под запретом, а тюремный ларек работает всего один раз в месяц. При этом, напомним, Арашуков-младший находится под арестом в «Лефортово» с 30 января 2019 года. Очередная жалоба на продление ареста отцу и сыну Арашуковым и еще трем фигурантам по делу о создании преступного сообщества и двух убийствах отправлена на рассмотрение в Мосгорсуд.

Читайте также: Расследование дела Арашуковых завершится к 30 июня — адвокат