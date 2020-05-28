Нижний Новгород, , 10:30 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в региональный парламент законодательную инициативу об учреждении награды для медиков и волонтеров, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Планируется учредить Почетный знак губернатора «За вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области».

«По предварительной оценке, в настоящее время непосредственно в работе с больными коронавирусом задействовано порядка 500 медиков и около 4000 волонтеров в Нижегородской области… Медики и волонтеры — настоящие герои этого сложного периода», — пояснил губернатор.

Инициатива будет рассмотрена на заседании Законодательного собрания региона 28 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 27 мая выявлен 231 новый случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений выросло до 8735 случаев. От общего числа госпитализированы около 2 тыс. жителей с подтверждённым диагнозом COVID-19, более 3,5 тыс. человек находятся на амбулаторном наблюдении.

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