Алма-Ата, Казахстан, , 10:27 — REGNUM Подозреваемый в смертельном ДТП житель Алма-Аты накануне аварии дежурил 18 дней подряд на блокпостах. Об этом заявил отец мужчины Талгат Мукашев в интервью информационной программе «Информбюро 31».

По словам отца, его сын успешно работал в органах внутренних дел и совсем недавно получил погоны старшего лейтенанта. «Он имеет ряд грамот и благодарностей от начальства полиции Алма-Аты за образцовую службу. Как он служил бы в органах, если бы напивался?» — возмутился отец.

Он предположил, что его сын заснул за рулем и потерял управление автомобилем из-за постоянного недосыпания. «Он никак не мог умышленно наехать на своих коллег, с которыми дружил», — сказал Мукашев.

По его словам, подозреваемый дружил с одним из погибших офицеров и даже отмечал день рождения его ребенка. «То, что произошло, является трагической, роковой случайностью!» — считает пенсионер.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 мая водитель автомобиля BMW врезался в блокпост. В результате аварии погибли двое сотрудников правоохранительных органов. В полиции обвинили мужчину в пьянстве. Кроме того, руководство алма-атинской полиции заявило, что мужчина был уволен из органов за дисциплинарные проступки.

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