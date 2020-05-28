Ростов-на-Дону, , 10:23 — REGNUM В Ростове-на-Дону в течение двух дней ожидается сильный порывистый ветер. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС 28 мая.

В период с 28 по 29 мая скорость ветра в областном центре будет достигать 15−18 метров в секунду. Непогода может спровоцировать падение шатких конструкций, рекламных щитов и деревьев.

Кроме того, автовладельцев просят не парковать автомобили вблизи деревьев и опор линий электропередачи.

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