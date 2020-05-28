Уфа, , 10:27 — REGNUM Новую школу открыли в селе Башкирии. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, новое учебное заведение на 80 школьников в селе Леуза Кигинского района было возведено в рамках реализации национального проекта «Образование». В здании разместиться и детский сад на 40 дошколят.

В здании есть компьютерный класс, лаборатория и другие необходимые помещения. Оно оснащено современным оборудованием. На реализацию данного проекта было выделено 160 млн рублей.

Отмечается, что данному учебному заведению присвоено имя Героя Советского Союза Дмитрия Ракшина. В одном из классов школы установили «парты героев» в честь уроженцев села Леуза Дмитрия Ракшина и участника боевых действий Дмитрия Силко.

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