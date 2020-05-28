село Ромашкино, , 10:22 — REGNUM В Курманаевском районе Оренбургской области в отн6ошении заведующей детским садом возбуждено уголовное дело. Директора подозревают в мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, руководитель дошкольного образовательного учреждения фиктивно трудоустроила на должность сторожа в детский сад своего сына. Виртуальный работник необоснованно получал заработную плату. В результате чего районному бюджету причинен материальный ущерб.