Москва, , 10:20 — REGNUM Первый день лета не принесёт жителям европейской части России долгожданного тепла. Напротив, 1 июня прогнозируется существенное снижение температуры на 8−9 °С. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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По его словам, такие же рекордные похолодания придут в Сибирь, но на несколько дней раньше. Так, резко понизится температура в Красноярском крае, Иркутской, Новосибирской и Омской областях. Синоптик объясняет резкую перемену погоды приходом в Россию холодного воздуха из Арктики.

«До конца недели будет 20−23 градуса в центре Европейской России, но прямо с 1 июня опять понижение температуры», — приводит РИА Новости Вильфанд.

По предварительным прогнозам, похолодание продлится несколько дней.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что Россию в 2020 году ожидает тёплое, но неоднородное лето. По его словам, температура будет меняться в зависимости от региона страны: волны тепла будут частые, но они будут чередоваться с похолоданием.